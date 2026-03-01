Arriva a I Gigli il Live Show K-Pop

CAMPI BSENZIO – Arriva al Centro Commerciale I Gigli il Live Show K‑Pop con le amatissime Rumi, Mira e Zoey. L’imperdibile evento per gli appassionati di musica pop coreana, si terrà sabato 7 marzo in Corte Lunga alle 16.30. Un’opportunità unica per il pubblico di incontrare dal vivo tre dei personaggi più seguiti del momento e di assistere a uno spettacolo coinvolgente, pensato per fan di tutte le età. Il K-pop (Korean popular music) non è solo musica, ma una combinazione di moda, coreografia e intensa interazione con il pubblico, un vero e proprio stile di vita per i fan. Rumi, Mira e Zoey, protagoniste di un fenomeno globale molto seguito dai più giovani, incontreranno i loro fan per un pomeriggio all’insegna della musica, del coinvolgimento, energia e momenti indimenticabili, ricreando un’atmosfera unica imperdibile. I fan delle tre protagoniste della girl band potranno scattare foto con le cantanti e vivere così un’esperienza ravvicinata e speciale.

“Il Centro Commerciale I Gigli non è soltanto luogo di shopping, ma una vera e propria piazza, un luogo di incontro e condivisione. – afferma la direttrice del Centro commerciale I Gigli, Saviola Chesi – Gli eventi live che proponiamo nascono dalla volontà di offrire un servizio autentico alla nostra community, creando occasioni di divertimento, svago e partecipazione per il territorio. Questo Live Show K‑Pop rappresenta perfettamente ciò che vogliamo essere: uno spazio vivo, dinamico, capace di mettere le persone al centro attraverso esperienze che lasciano il segno”. Per partecipare all’evento è necessario scaricare e registrarsi all’app “Gigli Pass”, recarsi in Corte Lunga il giorno dell’evento e mostrare il coupon digitale visibile in App allo staff presente che provvederà al riconoscimento e al relativo riscatto.