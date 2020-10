Arriva “Calciopertutti”, un corso aperto a bambini e bambine. Con la collaborazione del Signa

FIRENZE – “Il gioco al centro. Del divertimento, della crescita, della relazione. Bambine e bambini insieme. Un pallone, un campo e il confronto diretto, senza steccati, in spazi e situazioni nelle quali la diversità è un valore”. Eccola l’ultima sfida di Stefano Carobbi, terzino della Fiorentina e del grande Milan, attuale allenatore della Florentia San Gimignano (calcio femminile serie A). Si chiama “Calciopertutti” ed è un progetto di sport e formazione – rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni – ideato e realizzato in collaborazione con Uisp e Asd Academy 1914 (storica scuola calcio legata alla squadra del Signa).

“L’obiettivo – spiega Carobbi – va oltre l’insegnamento del gioco del calcio, con le sue regole, i suoi ritmi, il rispetto dell’avversario in un’epoca in cui gli insulti e i contrasti sono sempre più accesi e non solo fra tifoserie. Ci proponiamo di insegnare, attraverso il gioco, il modo in cui bambini e bambine si possono relazionare con se stessi e con gli altri, in un momento particolarmente importante del loro sviluppo. Non puntiamo solo a formare calciatori e calciatrici, ma persone”. Con l’esperienza maturata sia da calciatore sia da allenatore di una squadra di serie A femminile, Carobbi aggiunge: “Il mondo maschile e quello femminile del calcio presentano differenze che spesso si tende a mettere impropriamente in contrapposizione, mentre dovrebbero essere valorizzate per ciò che rappresentano: modi diversi di approcciarsi alla disciplina, ma entrambi accumunati da una profonda passione per lo sport e il pallone. Proprio perché credo fortemente che non ci debbano essere limiti alla partecipazione e alla commistione ho deciso di dare il mio nome a questa nuova avventura. E ho scelto di essere affiancato, in questo percorso, dalla Uisp, che, a mio avviso, è l’organizzazione che meglio rappresenta lo sport per tutti”.

“Sono contento di questa collaborazione che si realizza nel nostro territorio,- ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione – lo sport femminile rappresenta il futuro e nei prossimi anni riserverà molte sorprese. A Firenze abbiamo già delle belle realtà come la pallacanestro femminile e fa piacere scoprire che tante altre società si stanno muovendo in questo senso. Ringrazio Stefano Carobbi, la Uisp e l’Accademy 1914 per questa collaborazione: si tratta di una strada fondamentale per migliorare e far crescere il mondo dello sport”.

“I bambini e le bambine rappresentano il futuro – aggiunge Marco Ceccantini, presidente della Uisp Firenze – e con loro la possibilità di far crescere sportivi che possano fare del fair play una filosofia di vita dentro e fuori il terreno di gioco. Chi avrà le caratteristiche diventerà un campione o una campionessa, ma tutti siamo vincenti se rispettiamo le regole e l’avversario. Come è buon uso dire “bisogna cominciare da piccoli” e noi siamo qui per accogliere i bambini e le loro famiglie in un percorso che sicuramente porterà delle soddisfazioni comuni”.

“L’idea di poter condividere con Stefano Carobbi e il suo staff questo progetto è affascinante – afferma Andrea Ballerini, presidente Signa Calcio 1914 – e siamo felici di poter contribuire con la nostra storia ed esperienza maturata in più di cento anni di attività. L’insieme delle forze porterà sicuramente dei risultanti importanti ed invito i più piccoli ad aderire numerosi a questa nuova proposta”.

Dal 20 ottobre al 3 novembre è prevista una Open Week (una settimana aperta) con lezioni gratuite ogni martedì e venerdì (dalle 17 alle – 18.30) con kit di benvenuto (fino a esaurimento di scorte) agli impianti sportivi La Trave in via dei Vespucci – Firenze (zona Barco). Per partecipare alle lezioni gratuite necessario effettuare la prenotazione telefonando allo 055.0459283 (dal lunedì al venerdì 15 -19). Il corso inizia il 6 novembre e finisce il 4 giugno 2021. Le lezioni si terranno 2 volte la settimana con allenatori qualificati. Stefano Carobbi seguirà la crescita e lo sviluppo dei ragazzi costantemente e se ci sarà bisogno riceverà i genitori per qualsiasi esigenza. Info: 055/0459283 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.