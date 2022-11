Arriva il Black Friday a I Gigli con tante occasioni

CAMPI BISENZIO -Fine settimana da urlo quello a I Gigli: è in arrivo il Gigli Black Friday Weekend, una cascata di sconti e di offerte imperdibili su prodotti di tutti i tipi nei punti vendita del Centro Commerciale. Si può lasciare l’auto a casa e si arriva a I Gigli con il Bus Navetta da Firenze e anche dalla Versilia.

E’ tutto pronto al Centro Commerciale I Gigli per un fine settimana all’insegna di super occasioni. Dal 25 al 27 novembre ci sarà il Gigli Black Friday Weekend tre giorni intensi di sconti in oltre 110 punti vendita del Centro Commerciale. Per garantire uno shopping più tranquillo e comodo, per i visitatori venerdì 25 novembre il Centro Commerciale resterà aperto fino alle 23.

Durante il Black Friday i visitatori potranno scegliere tra una grande varietà di opportunità di acquisto a prezzi super scontati, dall’abbigliamento alle calzature, all’intimo, dall’oggettistica, ai prodotti di elettronica passando per i servizi alla persona come il parrucchiere e potrà essere l’occasione per trovare qualche idea per i regali da mettere sotto l’albero di Natale, il tutto con tante pause gustose per tutti i palati, in alcuni casi anche con promozioni dedicate.

Acquisti più sereni e rilassati lasciando l’auto a casa. Ai Gigli è attiva la navetta per raggiungere da Firenze il Centro Commerciale.

Per chi non vuole usare l’auto, il bus navetta Gigli Shopping Bus è un modo per arrivare ancora più comodamente al Centro Commerciale. La navetta dei Gigli è attiva tutti i giorni, festivi compresi, con partenza dal Terminal Bus di piazzale Montelungo a Firenze. Il costo a tratta è di 4 euro. Il Sabato sarà possibile arrivare in bus anche dalla Versilia con il servizio di Shopping Bus a cura della società Montaresi Trasporti.