Arriva il grande caldo e la Croce Rossa attiva il numero per la prevenzione sui rischi legati alle alte temperature

SESTO FIORENTINO – Fine settimana con il grande caldo. E la Croce Rossa Italiana, la cui sede sestese è in piazza Galvani alla stazione, attiva “Cresce il caldo, Cresce la prevenzione” servizio dedicato alla riduzione dei rischi collegati all’innalzamento delle temperature. Le ondate di calore possono portare gravi danni alla salute delle fasce più deboli della popolazione: anziani, bambini e malati cronici. La riduzione degli effetti negativi delle ondate di calore è possibile: alcuni interventi precauzionali possono limitare considerevolmente l’impatto di questi fenomeni. La Croce Rossa di Firenze rilancia “Cresce il caldo, cresce la prevenzione” con un numero verde gratuito 800 – 065510 attivo h 24 perfornire informazioni, supporto e assistenza. A partire dall’esperienza del servizio CRI Per Te portato avanti e sviluppato durante la pandemia del Covid-19, la Croce Rossa di Firenze ha implementato la cosiddetta “domiciliarità leggera”, dedicandola alle esigenze del territorio cittadino, con percorsi individualizzati volti a dare una risposta efficace alle persone in difficoltà. La Croce Rossa di Firenze sarà quindi sempre disponibile per la consegna dei farmaci e spesa per over 65, immunodepressi e persone fragili, tele-compagnia per chi passerà i mesi più caldi da solo etrasporti sociali per anziani e malati che dovranno recarsi in ospedale per controlli o accertamenti sanitari, in modo da evitare il più possibile le occasioni di esposizione al caldo di chi è considerato a rischio. “Nonostante il periodo estivo – sottolinea il Presidente della Croce Rossa Italiana di Firenze Lorenzo Andreoni – abbiamo deciso di mantenere attivi i nostri servizi per le fasce più deboli della comunità, andando anzi ad incrementarne l’offerta. Tutto questo – ha concluso Andreoni – è possibile grazie all’impegno dei nostri volontari sempre presenti”. Croce Rossa, ovunque e per chiunque Numero verde gratuito: 800 065510 attivo h24.