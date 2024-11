Arriva il “Mutanda Test” per capire lo stato del suolo

SESTO FIORENTINO – Se pensate di buttare un vecchio paio di mutande che ritenete ormai inutili, ripensateci e non buttatelo potrebbero diventare un test sullo stato di salute della terra. Il 16 novembre alle 14.30 ci sarà, infatti, il “Mutanda Test” un esperimento collettivo alla Casa della Natura in via Donizetti angolo con via Paganini […]



SESTO FIORENTINO – Se pensate di buttare un vecchio paio di mutande che ritenete ormai inutili, ripensateci e non buttatelo potrebbero diventare un test sullo stato di salute della terra. Il 16 novembre alle 14.30 ci sarà, infatti, il “Mutanda Test” un esperimento collettivo alla Casa della Natura in via Donizetti angolo con via Paganini a Quinto Basso. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con alcune associazioni ambientaliste.



Cosa accadrà domani? Chi vorrà partecipare al test dovrà presentarsi all’ora stabilita nell’area di Quinto Basso con la mutanda e poi alle 15.15 con tanto di pala verrà scavata una piccola buca per l’interramento delle mutande, alle 16 invece si terrà la piantumazione degli alberi che daranno vita con il tempo ad il boschetto umano. Perchè interrare il nostro indumento intimo? Perchè, dicono gli organizzatori si tratta di un esperimento collettivo: si interrano le mutande che poi verranno estratte in primavera per verificare il livello di biodiversità dei nostri suoli.



Per il test servono mutande di cotone. Il test, però, non è così rigido e chi non vorrà portare il proprio indumento intimo potrà sotterrare i calzini sempre di cotone. E, come si dice, se sono rose fioriranno. Anche se in questo caso il risultato potrebbe essere diverso.