Arriva l’estate e a Campi tornano “I mercoledì del centro”

CAMPI BISENZIO – Mercoledì 16 giugno ripartono “I mercoledì del centro”: per tutti i mercoledì di giugno e luglio, quindi, sarà possibile prendere parte allo storico mercatino estivo che popola via Santo Stefano. Un’iniziativa che sarà svolta in piena sicurezza, e che quest’anno ha l’importante ruolo di restituire normalità, socialità e aggregazione dopo un anno segnato dalla pandemia. Ovviamente l’organizzazione dei mercatini comporterà variazioni al traffico e alle soste nell’area interessata. In particolare sono quindi stabiliti: divieto di transito in via Santo Stefano; divieto di immissione su via Santo Stefano per i veicoli provenienti da via Catalani, via Primo Maggio, via Quattro Novembre e via Castellare; – divieto di sosta su entrambi i lati in via Santo Stefano, compresi gli stalli di sosta antistanti piazza Matteotti e piazza Frà Ristoro.

“I mercoledì del centro – spiega l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese – sono un’iniziativa importante per i cittadini e per i commercianti campigiani. Tante attività hanno vissuto un anno orribile, e come amministrazione abbiamo il dovere di valorizzare tutte le iniziative che rilanciano al tempo stesso la socialità e il tessuto economico locale”. “Non vediamo l’ora di tornare a respirare l’aria magica dei mercoledì in centro, – ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi – un appuntamento storico che quest’anno è ancora più atteso e che contribuirà in maniera determinante a ricostruire quel senso di comunità che da sempre caratterizza Campi Bisenzio”.