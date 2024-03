Arriva Podkaast, il podcast di Taak in collaborazione con Prisma

PRATO – Un podcast che racconti in modo informale storie di impresa, creatività, innovazione. Uno strumento per dare stimoli di riflessione a chi vive in questi ambienti, ma soprattutto per raccontare ai giovani che si affacciano al mondo del fare impresa con curiosità, dubbi e un certo timore reverenziale, che le strade per realizzarsi possono […]

PRATO – Un podcast che racconti in modo informale storie di impresa, creatività, innovazione. Uno strumento per dare stimoli di riflessione a chi vive in questi ambienti, ma soprattutto per raccontare ai giovani che si affacciano al mondo del fare impresa con curiosità, dubbi e un certo timore reverenziale, che le strade per realizzarsi possono essere molte. Come dimostrano le storie personali dei protagonisti della realtà pratese contemporanea. E’ questo lo spirito di PodKaast, il podcast di Taak in collaborazione con Cte Prisma, che da oggi e ogni lunedì andrà in onda su tutte le principali piattaforme di ascolto, raggiungibili anche dal sito podkaast.it e si potrà ascoltare, come ogni podcast che si rispetti, in ogni momento. PosKaast nasce da un’idea di Gianmarco Barluzzi – founder di Taak, startup pratese che è insediata negli spazi di PrismaLab – in collaborazione con lo staff della Casa delle tecnologie emergenti Prisma. La prima serie è stata realizzata con le riprese e regia audio video di Lorenzo Guasti e registrata presso PrismaLab (via Pistoiese, 158 Prato).

Le prime sei puntate, come una “serie zero” di sperimentazione, sono state pensate in modo tematico, ispirate alle sei lettere della parola Prisma: P = Prato, sindaco Matteo Biffoni; R = Rigenerazione, Eleonora Marini di Rifò; I = Innovazione, assessore all’innovazione Benedetta Squittieri; S = Sostenibilità, Francesco Marini di Marini industrie; M = Moda, Elena Ianeselli di Lottozero; A = Arte, Marco Biscardi de Lanarchico. “In ogni episodio, viaggeremo attraverso le storie di persone, aziende e realtà che rendono Prato un luogo unico e speciale – spiega Gianmarco Barluzzi – raccontando in modo fresco e informale come sono partiti, sogni, difficoltà, incontri o aneddoti che hanno cambiato il loro destino”. “Il podcast è uno strumento di comunicazione innovativo e transgenerazionale – dice l’assessore all’innovazione Benedetta Squittieri – siamo contenti che una startup come Taak e Gianmarco Barluzzi, che collabora da anni con Prisma, abbiano avuto questa idea per parlare di impresa ai giovani. Si tratta di un progetto sperimentale, gratuito, che mi auguro possa proseguire per dare voce e visibilità alle tante anime imprenditoriali del nostro distretto”. L’iscrizione al podcast Podkaast è possibile su tutte le principali piattaforme di ascolto raggiungibili anche dal sito podkaast.it.