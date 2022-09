Arrivano anche a Sesto i parcheggi “rosa”

SESTO FIORENTINO – Arrivano anche a Sesto Fiorentino i parcheggi “rosa”, riservati ai veicoli condotti o al servizio delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con bambini fino a due anni. La Giunta comunale ha approvato la realizzazione di tredici stalli in diversi punti della città che potranno essere utilizzati gratuitamente da parte di tutti i possessori del “permesso rosa”. Gli spazi riservati saranno localizzati nel parcheggio della Asl di via XIV Luglio, in prossimità di farmacie e ambulatori nonché del centro per famiglie Il Melograno e della biblioteca Ragionieri. I permessi rosa saranno rilasciati ai richiedenti secondo modalità che saranno comunicate nelle prossime settimane da parte dell’amministrazione comunale.

“Da tempo gli uffici erano al lavoro per cogliere questa opportunità offerta da alcuni recenti aggiornamento del Codice della Strada e che si rivolge indistintamente ai padri e alle madri nell’idea di promuovere una genitorialità e un lavoro di cura familiare paritario e condiviso – spiega l’assessore alla mobilità Claudia Pecchioli – Abbiamo individuato dodici postazioni a servizio dei principali luoghi di interesse quotidiano per chi ha un bambino o si trova in stato di gravidanza, quali ambulatori e farmacie sia comunali che non, a cui si aggiungono Il Melograno e la biblioteca ragionieri. Una volta tracciati gli stalli, attiveremo le procedure per la richiesta di rilascio dei permessi speciali. È un passo in avanti per facilitare la vita di ogni giorno a chi è genitore o sta per diventarlo”. Gli stalli rosa saranno realizzati nel parcheggio della Asl (via XIV Luglio), piazza IV Novembre, via Gramsci (pressi Farmacia Nova e ambulatori), viale Togliatti (parcheggio studi medici), via Boccaccio (pressi Farmacia di Rimaggio e ambulatori), via Guerrazzi (pressi centro Il Melograno), via della Querciola (pressi centro Synlab), piazza San Francesco (pressi Misericordia), via del Campo di Doccia (pressi biblioteca, due posti), viale I Maggio (pressi studi medici), via della Gora (pressi studi medici), via Leopardi (presso studi medici).