Arrivano i Re Magi, corteo da Santa Maria a Castagnolo alla Natività

LASTRA A SIGNA – Arrivano i Re Magi: in occasione della festa dell’Epifania lunedì 6 gennaio si terrà l’iniziativa promossa dalla parrocchia della Natività, in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e con il Centro Commerciale Naturale Lastra Shopping. La consegna dei vestiti per i figuranti è il 3 e il 4 gennaio, dalle 17 alle 19, alla chiesa di Santa Maria a Castagnolo.

Alle 14.30 la partenza del corteo dalla chiesa di Santa Maria a Castagnolo che arriverà alle 16 con i Magi alla chiesa della Natività. Durante il percorso del corteo, composto da diversi figuranti a piedi e a cavallo, si esibiranno gli sbandieratori della città di Firenze, musicanti e i ballerini della scuola di danza La Follia. All’arrivo presso la chiesa della Natività verranno consegnate in dono calze per tutti i bambini presenti.