Arrivate (e già sdoganate) altre 630.000 mascherine ai Magazzini Generali e all’Interporto di Prato

PRATO – In linea con le disposizioni vigenti per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Prato e Pistoia hanno effettuato lo sdoganamento di 80.000 mascherine chirurgiche ffp2 provenienti dalla Cina, destinate ad attività e servizi di pubblica utilità e localizzate, per le procedure di sdoganamento, presso i Magazzini Generali di Prato; insieme a queste, 550.000 mascherine chirurgiche provenienti dalla Cina, destinate sia a case di cura, sia a servizi di pubblica utilità situati sul territorio nazionale e localizzate, per le procedure di sdoganamento, presso il magazzino Schenker all’interno dell’Interporto della Toscana Centrale. “Le spedizioni – si legge in una nota – sono arrivate in procedura di transito nella provincia di Prato per l’espletamento delle pratiche di importazione e tempestivamente messe a disposizione degli enti destinatari”.