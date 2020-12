Arrivate le prime dosi di vaccino all’ospedale di Careggi

FIRENZE – Puntuali alle 8 sono arrivate all’ospedale fiorentino di Careggi le prime dosi di vaccino. Complessivamente, per il momento, 620. Alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Firenze Dario Nardella e dell’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, rappresentanti dell’Esercito hanno consegnato le dosi alla farmacia di Careggi. Subito dopo sono iniziate la preparazione e il confezionamento delle dosi per gli 11 ospedali hub segnalati alla struttura commissariale di Domenico Arcuri e per l’Rsa di Montedomini.

“Elena e Simona – ha scritto sulla propria pagina Facebook il presidente Giani – sono le prime vaccinate in Toscana. Entrambe infermiere da mesi in prima linea nei reparti Covid, sono il simbolo della nostra coraggiosa Toscana che combatte e si cura per rialzarsi più unita di sempre”. “Sono arrivate – queste invece le parole di Dario Nardella – le prime dosi del vaccino anti Covid. È il primo giorno della rinascita. Per Firenze, per l’Italia, per l’Europa”.

(Fotografie Roberto Vicario)