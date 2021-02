Arte urbana per raccontare la storia locale

SESTO FIORENTINO – La storia di Pinocchio e quella di Doccia sono le due vicende raccontate con una serie di interventi artistici da parte di Exit Enter sui muri di piazza del Mercto e su quelli di Doccia.

Oggi lunedì 15 febbraio dalle ore 16 alle ore 18 è stato organizzato un incontro online con il sindsco Lorenzo Falchi e Francesca Nieri, curatrice del progetto di street art Sestreet e gli artisti Exit Enter, Daniele Orlandi e Marco Milaneschi, per scoprire come è nato il progetto e come è stato realizzato dagli artisti. A cura di Lucia Lizzadro, docente del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino.

L’incontro rivolto a studentesse, studenti e docenti del Liceo artistico di Porta Romana e Sesto è un modo per conoscere la cultura di provenienza, le proprie radici culturali e trasmetterle con linguaggi nuovi, tenendo insieme tradizione e innovazione.

La scuola si inserisce in questa narrazione come comunità che interagisce, che assorbe l’identità del territorio e ne diventa protagonista nella misura in cui, conosce l’identità culturale del territorio, e riesce a proporre linguaggi nuovi che si relazionano con i linguaggi esistenti. L’incontro è un piccolo seme per vivere la scuola come comunità attiva, per creare sinergie tra scuola e territorio; una piccola dimostrazione della capacità della cultura di rinnovarsi e delle istituzioni di confrontarsi. Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, Laura Lozzi e del sindaco Lorenzo Falchi, Francesca Nieri presenta il progetto di street art Sestreet, realizzato grazie al contributo del Comune di Sesto e alla sponsorizzazione di Estra luce e gas spa. L’artista Exit Enter e il gruppo Elektro Domestik Force, rappresentato dagli artisti Daniele Orlandi e Marco Milaneschi, presentano gli interventi realizzati sui muri di Piazza del Mercato e nei pressi della Biblioteca di Doccia e tutto l’iter progettuale, dall’ideazione alla realizzazione.