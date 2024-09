SESTO FIORENTINO – Torna Artigianato d’autore a Villa Gerini a Colonnata. Sabato 28 e domenica 29 settembre saranno presenti collezioni di alto profilo di gioielli, abbigliamento e accessori dalla cifra caratteristica, articoli di profumeria e cosmesi, raffinate decorazioni per la casa, complementi d’arredo e prodotti enogastronomici di alta qualità. Fra gli eventi collaterali un’area dedicata ad “Armocromia e consigli di bellezza” con un percorso guidato dalla consulente d’immagine Benedetta Baccani per scoprire la palette e brillare in ogni occasione. Un altro spazio sarà dedicato alla pratica di Hatha Yoga e Yin Yoga e un percorso”Botanical Digital Detox”. In programmi anche due workshop. Il primo sarà a cura di @giulia_bijoux_le_creazioni, in cui realizzare una ghirlanda floreale da utilizzare per rendere speciale un angolo della vostra casa. La seconda attività di laboratorio è stata ideata dal Cestaio Giovanni per insegnare ad intrecciare legni pregiati per realizzare oggetti unici. La formula ingresso libero e le zone relax presenti nella villa daranno la possibilità ai visitatori di godere rigeneranti momenti immersi nella quiete e nel verde del rilassante parco. Per tutta la durata dell’evento ci sarà un’area food gli street trucks.