Artigianato e Palazzo “Felici della Fondazione: il nostro contributo per aiutare la riapertura”

SESTO FIORENTINO – “Siamo davvero felici che sia giunti alla costituzione della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia – hanno affermato, in una nota, Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani promotori della campagna raccolta fondi Artigianato e Palazzo per Doccia – perché dal giorno della chiusura del Museo, abbiamo cercato un modo per dare il nostro contributo ed aiutarne la riapertura mantenendo alta l’attenzione verso le sue collezioni una vera miniera di capolavori, affinchè venisse presto riaperto al grande pubblico e agli studiosi: così è nata l’iniziativa Artigianato e Palazzo per Doccia. Grazie a questa campagna di raccolti fondi promossa nel 2018 in occasione della XXIV edizione di Artigianato e Palazzo, abbiamo raccolto e donato 50mila euro che hanno permesso alcuni interventi di restauro e recupero di alcuni importanti modelli e sculture conservato al Museo”. L’intervento, si spiega nella nota, riguarda 28 modelli scultorei in cera, 8 in terracotta, 4 in gesso, concordemente individuati dal Polo mussale della Toscana e dall’associazione Amici di Doccia. Si tratta di alcuni esemplari di assoluta rarità che compongono la collezione del Museo, originata dalla Manifattura Ginori di Doccia realizzata dal Marchese Carlo Ginori. La direzione dei lavori è stata assunta da Cristina Gnomi del Polo mussale della Toscana diretto da Stefano Casciu. Laura Speranza componente della commissione si è resa disponibile a fornire al polo museale ed alla direzione dei lavori la piena collaborazione dell’opificio delle pietre dure e del settore da lei diretto.