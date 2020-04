Artigianato e Palazzo slitta a settembre

CAMPI BISENZIO – Artigiananto e Palazzo si terrà a settembre dal 17 al 20. Ad anunciarlo gli organizzatori dell’evento fiorentino Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani.

“Sollecitati dagli artigiani – dicono gli organizzatori – abbiamo deciso di spostare a settembre Artigianato e Palazzo per garantire la sicurezza dei nostri espositori e permettere al numeroso pubblico di poter visitare la mostra in un clima di serenità. Stiamo lavorando scrupolosamente per garantire una manifestazione di successo, portando avanti tutti gli appuntamenti già in programma”.

Un settore quello dell’artigianato che, oltre a salvaguardare e valorizzare un patrimonio inestimabile di arti e mestieri, rappresenta oggi ancor di più una valida proposta occupazionale e imprenditoriale, una dimensione culturale per il nuovo futuro che ci troveremo ad affrontare, dopo l’emergenza che stiamo vivendo. Gli artigiani sono da sempre portavoce di un’economia a dimensione umana fatta di legami con il territorio, la famiglia, la tradizione, l’attenzione al valore di tempi lunghi e pensati ed il rispetto dell’ambiente.La XXVI edizione di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro committenze porterà a Firenze, nel seicentesco Giardino Corsini a Firenze, una nuova selezione di oltre 90 testimoni della più alta tradizione artigiana con un importante focus sulle generazioni emergenti, in un percorso tra ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.