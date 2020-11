Artigianato, finalmente arrivano i soldi della cassa integrazione per 20.000 lavoratori toscani

FIRENZE – “Buone notizie per i lavoratori dell’artigianato toscano: nei prossimi giorni riceveranno il pagamento della cassa integrazione per i mesi di luglio, agosto, settembre e buona parte di ottobre”. Ad annunciarlo è il segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce.”Venerdì – spiega Recce – il ministero del lavoro ha firmato il decreto per l’erogazione di 448 milioni per FSBA che dunque, appena la Banca d’Italia trasferirà le risorse all’Ente Bilaterale, pagherà quanto dovuto ai lavoratori. Le nostre pressanti e costanti sollecitazioni hanno finalmente sbloccato le risorse. In Toscana arriveranno circa 48 milioni di euro, necessari per 20.000 lavoratori”. “La soddisfazione per il risultato – conclude il segretario Cisl – non cancella però la nostra richiesta di semplificare l’attuale sistema di erogazione, per evitare in futuro ritardi come quelli accumulati in questi mesi”.