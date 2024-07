Artimino ancora di più illuminata: verso la conclusione i lavori del primo lotto per i nuovi punti luci

CARMIGNANO – Già bello, sicuramente meglio e più illuminato: per Artimino si inaugura una stagione piena di luce, ora che il nuovo corpo di lampioni a led ad alta potenza, in sostituzione dei vecchi proiettori, è pronto a rischiarare maggiormente la parte del borgo all’interno della cinta muraria, la piazza e le strade interne. Il […]

CARMIGNANO – Già bello, sicuramente meglio e più illuminato: per Artimino si inaugura una stagione piena di luce, ora che il nuovo corpo di lampioni a led ad alta potenza, in sostituzione dei vecchi proiettori, è pronto a rischiarare maggiormente la parte del borgo all’interno della cinta muraria, la piazza e le strade interne. Il primo lotto dei lavori, per una spesa di 110.000 euro, sta infatti per concludersi, con la fine prevista entro l’estate: non si è trattato soltanto di mettere a posto le vecchie luci, installandone di più potenti ma a basso consumo energetico, “secondo una linea di efficientamento, che dura da anni, e ha riguardato il Palazzo e altri immobili comunali, scuole e altri luoghi collettivi”, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni, ma di impiantare i nuovi apparati illuminanti su sostegni artistici, in linea con le caratteristiche storiche del borgo, sulla base di un disegno progettato con l’assenso della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato.

La riqualificazione dell’illuminazione dell’abitato di Artimino, eseguita da Consiag Servizi Comuni, non si limiterà alla parte interna del borgo: anche la parte esterna e le mura saranno interessate al programma di efficientamento energetico dei punti luce: il completamento dell’intervento, con l’apertura del nuovo cantiere per dare inizio al secondo blocco dei lavori, per altri 180 mila euro di investimento, è previsto a partire da settembre. “Artimino – aggiunge il sindaco Edoardo Prestanti – alla fine di questo intervento di rinnovamento ed efficientamento dell’illuminazione pubblica risulterà ancora più splendente nella sua bellezza, sicuramente risulterà anche più sicura. Come Amministrazione prestiamo molta attenzione alla cura e al contempo alla sicurezza dei nostri luoghi”. Artimino è stata infatti oggetto, nel corso del tempo, di opere di restauro, compresa la pavimentazione, per mantenere intatto il valore storico e artistico del borgo, E con la prossima apertura del Centro didattico, Artimino oltre ad essere noto per le sue caratteristiche di luogo candidato ad essere nominato tra i borghi più belli d’Italia sarà sempre più un centro di produzione culturale, cuore pulsante del sistema museale etrusco carmignanese.