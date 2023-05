“Arturo” in scena al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Sabato 27 maggio alle 20.30 al Teatro della Limonaia Atto Due presenta “Arturo”, a cura della compagnia Nardinocchi/Matcovich, di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, produzione Florian Metateatro. Lo spettacolo ha ottenuto una serie di premi: vincitore Premio Scenario 2020, finalista Premio In-Box 2021, vincitore Direction Under 30 2022, vincitore Premio della Critica FringeMI 2022, vincitore Bando Life is Live – un progetto di Smart e Fondazione Cariplo. Arturo nasce infatti dall’incontro di due registi/autori che condividono lo stesso dolore: la perdita dei propri padri. Da qui il desiderio di mettersi in scena in prima persona senza la mediazione degli attori, lavorando su due differenti piani: quello dei padri che si raccontano in prima persona e quello in cui emerge il punto di vista dei figli. I due piani si invertono, si intersecano, si mischiano e a volte quasi si confondono. Arturo è un grande puzzle della memoria, fatto di racconti, giochi, date, aneddoti, parole e composto di dodici pezzi – corrispondenti ad altrettante scene – i cui titoli vengono scritti dagli spettatori, per poi essere mischiati e disposti nello spazio in maniera casuale. Nascono così mutevoli combinazioni, che compongono uno spettacolo ogni volta diverso. Arturo vuole trasformare il dolore in atto creativo, con l’intento di rendere una memoria privata collettiva e universale. Info e prenotazioni: 3938120835