Arzach compie 35 anni e festeggia con due appuntamenti

SESTO FIORENTINO – Due iniziative in programma per l’Associazione culturale Arzach che compie quest’anno 35 anni di attività. Appuntamenti realizzati all’insegna del rispetto delle norme di vigilanza sanitaria. Si tratta di un evento per Emergency e la presentazione di un libro di cucina vegana.

Arzach sostiene Emergency da diciotto anni e nel punto vendita di via del Casato ci sono le Calze della Befana, mentre sabato 9 gennaio è programmato un pranzo per Emergency.

Il ricavato di questa iniziativa va a sostenere questo nostro impegno, nella speranza di una condisione da parte di tutto il corpo sociale. Domenica 10 gennaio invece è in programma “Se vuoi essere sano, cucina vegano”. Una domenica con la presentazione del libro di Gabriele Palloni, uno chef vegano fiorentino ricco di esperienza e di capacità comunicativa, che ha edito con Newton Compton un testo che è già un forte richiamo per chi si interessa di questa filosofia alimentare. Dopo la presentazione, che inizia alle ore 12, sarà possibile partecipare ad un pranzo con alcine ricette indicate nel libro.A gennaio cominceranno anche i corsi di cucina sempre con lo chef vegano Palloni. Prenotazioni aperte e posti limitati: 055/4490614 – 339/782 1473. E.A.