Asciuti (Gruppo Misto): “Ex Gkn, il referendum chiesto dai lavoratori conferma la necessità di un intervento pubblico immediato”

FIRENZE -“Anche gli operai della ex Gkn chiedono un intervento pubblico per risolvere la vertenza che si sta trascinando da mesi. Oltre all’appello per l’attivazione degli ammortizzatori sociali: a dirlo è il capo gruppo del Gruppo Misto in Palazzo Vecchio, aderente a Italexit, Andrea Asciuti. “Gli operai – aggiunge – hanno fatto partire una consultazione […]

FIRENZE -“Anche gli operai della ex Gkn chiedono un intervento pubblico per risolvere la vertenza che si sta trascinando da mesi. Oltre all’appello per l’attivazione degli ammortizzatori sociali: a dirlo è il capo gruppo del Gruppo Misto in Palazzo Vecchio, aderente a Italexit, Andrea Asciuti. “Gli operai – aggiunge – hanno fatto partire una consultazione popolare, che si concluderà l’11 dicembre, per chiedere la nazionalizzazione dell’azienda. Una proposta che ho fatto anche nel corso del consiglio comunale di Firenze che era stato dedicato ai problemi degli operai e che si sta facendo strada anche per risolvere un’altra vertenza nazionale, quella legata alla ex Ilva di Taranto. Come chiedono i lavoratori di Campi Bisenzio occorre dare una spallata a questo immobilismo e la soluzione più immediata e facile da realizzare prevede l’intervento pubblico. Solo passando da una nazionalizzazione che non deve essere per sempre ma che potrebbe permettere poi ad investitori privati di intervenire successivamente si potrà dare risposte concrete a queste 300 famiglie che rischiano di passare un pessimo Natale”.