ASD Lanciotto Campi: “Gkn, i figli dei lavoratori licenziati che giocano con noi non avranno spese”

CAMPI BISENZIO – Anche il mondo dello sport si muove, e in modo concreto, a favore dei lavoratori della Gkn. Come dimostra la ASD Lanciotto Campi che, tramite la propria pagina Facebook, ci tiene a far sapere le decisioni prese dal consiglio direttivo: “Come gran parte degli enti e associazioni locali, stiamo monitorando molto attentamente la vicenda dei lavoratori della Gkn, cercando di farci trovare pronti per andare incontro alle loro esigenze e necessità. Come prima iniziativa la società, con il contributo del main sponsor Euromed MS, si farà carico degli oneri delle quote calcistiche e del materiale sportivo per i figli dei lavoratori licenziati, per la stagione 2021/2022. Seppur come per tutte le associazioni sportive che vivono principalmente di volontariato il periodo sia decisamente complesso, nel nostro piccolo vogliamo cercare di aiutare le famiglie a ritrovare alcuni di quei momenti di spensieratezza che solo lo sport riesce a trasmettere”.