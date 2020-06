Approvato il bilancio 2019 delle Farmacie con un utile di 100mila euro

SESTO FIORENTINO – Fatturato oltre i 10 milioni di euro e un utile di poco superiore a 100mila euro, è stato approvato nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta venerdì 26 giugno il bilancio consuntivo 2019 di Azienda Farmacie e Servizi Spa.

L’azienda si conferma in ottima salute dal punto di vista economico, al termine di un anno che l’ha vista impegnata in una serie di investimenti importanti per rinnovare e ristrutturare gli studi medici e i punti vendita. L’assemblea ha deliberato di distribuire l’utile al Comune di Sesto Fiorentino, unico socio, a cui andranno anche 400mila euro di riserve straordinarie.

“In un anno particolarmente importante per l’azienda, che ha visto anche la fusione con Doccia Service, e nonostante un contesto economico incerto e la forte competizione settoriale, AFS Spa si conferma solida e in buona salute dal punto di vista economico – afferma l’amministratrice unica Elena Campostrini – Siamo riusciti a coniugare sostenibilità economica e scelte manageriali che tengono conto sia della funzione sociale che della natura pubblica di una società che da più di un secolo è prima di tutto un servizio insostituibile a disposizione di tutti i sestesi”.

“Siamo soddisfatti dei risultati evidenziati nel 2019 da AFS Spa, le nostre farmacie comunali, una realtà unica e importantissima per la nostra città. Lo abbiamo visto bene durante i momenti più difficili di questa emergenza sanitaria, durante la quale le farmacie sono diventate punti di riferimento insostituibili, grazie alla serietà e alla professionalità di farmaciste e farmacisti, ai quali va tutta la gratitudine di Sesto Fiorentino – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Alla luce del mandato ricevuto dal Consiglio comunale, gli utili e una parte delle riserve straordinarie saranno destinate al Comune per far fronte all’incremento della spesa sociale per le fasce più deboli della popolazione in seguito all’emergenza sanitaria”.