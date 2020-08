Asfaltatura in via Baracca, lavori da lunedì 24 agosto

FIRENZE – Al via da domani, lunedì 24 agosto, in due fasi, importanti lavori di ripristino dell’asfaltatura in via Baracc, importante arteria stradale di collegamento con la città anche per chi si sposta dalla Piana verso Firenze. Nella prima fase, dal 24 al 29 agosto con validità tutto il giorno, nel tratto tra via Allori e via Gori ci sarà il divieto di transito e l’istituzione del senso unico verso via Allori. In via Allori nel tratto tra Baracca e Mascagni sarà istituito un restringimento di carreggiata. La seconda fase dei lavori sarà dal 31 agosto al 6 settembre, dalle 21 alle 7. Questi i provvedimenti di circolazione previsti: in via Franchetti (dall’incrocio con via Baracca al termine senza sfondo) sarà istituito il divieto di transito; in via Allori nel tratto Baracca-Mascagni ci sarà un restringimento di carreggiata; divieto di transito in via Petri dall’incrocio con via Baracca alla fine della strada; e divieto di transito in via Baracca nel tratto Allori-Gori. La fermata degli autobus sarà spostata. Questi gli itinerari alternativi previsti: in entrambe le fasi dei lavori: via Allori – via di Carraia – via Gemignani – via Mastritti – via Baracca per tutti i veicoli, e via Allori – via di Carraia – via Gemignani (corsia preferenziale) – via Baracca per tutti i mezzi di soccorso.