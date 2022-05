Asfaltatura sul Viadotto dell’Indiano: continuano i lavori in orario notturno

FIRENZE – Proseguono fino a giovedì 19 maggio, in orario notturno dalle 22 alle 6, i lavori di asfaltatura del Viadotto dell’Indiano. Lavori che prevedono la chiusura della carreggiata del Viadotto stesso in direzione di Ponte a Greve tra viale degli Astronauti a via Pistoiese e di via Basili dalla rampa di ingresso sul Viadotto. […]

FIRENZE – Proseguono fino a giovedì 19 maggio, in orario notturno dalle 22 alle 6, i lavori di asfaltatura del Viadotto dell’Indiano. Lavori che prevedono la chiusura della carreggiata del Viadotto stesso in direzione di Ponte a Greve tra viale degli Astronauti a via Pistoiese e di via Basili dalla rampa di ingresso sul Viadotto. Itinerario alternativo per chi proviene da via Pratese: via Baracca-via Pistoiese. Itinerario alternativo per chi arriva dall’A11 e viale Luder: viale degli Astronauti-viale Guidoni-via Allori-via Baracca-via Pistoiese. A seguire, dalle 22 di giovedì 19 alle 6 di venerdì 20 maggio e nella notte successiva (tra il 20 e il 21 maggio) stesso orario, saranno chiuse le rampe di uscita verso via Pistoiese. Itinerario alternativo: viale Gori-viale degli Astronauti-viale Guidoni-via Garfagnana-via Allori-via Baracca-via Pistoiese.