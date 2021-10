Asfaltature a seguito dei lavori di Publiacqua, dal 2 novembre si parte con l’intervento in via Il Prato

LASTRA A SIGNA – Dalla prossima settimana partiranno i lavori di fresatura e rifacimento del manto stradale in alcune vie del territorio a seguito dei lavori di scavo effettuati nei mesi scorsi da Publiacqua per la sostituzione della rete fognaria. Il 2 novembre i lavori partiranno da via Il Prato che sarà chiusa alla circolazione e sosta per un giorno a partire dalle 8.15 fino alle 18 limitatamente al tratto compreso fra piazza IV Novembre e il civico 27 (sarà consentito il passaggio a residenti e attività commerciali). Nei giorni successivi l’intervento proseguirà in via Diaz e sarà effettuato in due giorni di lavorazione, a tratti alternati e quindi la chiusura, dalle ore 7 alle ore 18, riguarderà il tratto compreso fra via Livornese e via Castracane, il tratto compreso fra via Castracane e via Calcinaia, il tratto compreso fra via Calcinaia e via Santa Lucia e via Santa Lucia nel tratto compreso fra via Diaz e via di Rimaggio. Per ultima sarà asfaltata via San Martino, in un giorno di lavorazione, dove sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, in orario 8.30 -18, limitatamente al tratto compreso fra via Livornese e l’accesso del cimitero.