Asfalto nuovo in via di Castello, da oggi i lavori

SIGNA – Asfalto nuovo in via di Castello. Come annunciato dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Signa, Andrea Di Natale, da oggi, 16 marzo, fino al 20 marzo l’intervento sarà portato a termine. “Pur scusandoci con i cittadini per il disagio arrecato visto il momento che stiamo attraversando, – ha detto l’assessore Di Natale – abbiamo ritenuto necessario provvedere quanto prima al ripristino dell’asfaltatura che non risultava correttamente eseguita e che a lungo andare avrebbe costituito un pericolo per la circolazione. I lavori così come eseguiti non sarebbero stati collaudabili, visti gli evidenti difetti che il materiale manifestava. Si ringrazia l’impresa che, con serietà, ha riconosciuto i difetti di lavorazione e che provvederà al rifacimento a proprie spese, senza aggravi di costi per i cittadini”.