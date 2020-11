Asfalto nuovo in via Livornese: ecco come cambia la viabilità a partire da questa sera

LASTRA A SIGNA – Proseguono i lavori di fresatura e rifacimento del manto stradale in via Livornese. Per consentire l’intervento sono state stabilite alcune modifiche alla circolazione. In particolare da questa sera in orario 20-6 ci sarà la chiusura totale di via Livornese da via Diaz a via di Rimaggio con deviazione del traffico, per […]

LASTRA A SIGNA – Proseguono i lavori di fresatura e rifacimento del manto stradale in via Livornese. Per consentire l’intervento sono state stabilite alcune modifiche alla circolazione. In particolare da questa sera in orario 20-6 ci sarà la chiusura totale di via Livornese da via Diaz a via di Rimaggio con deviazione del traffico, per la direttrice di marcia Empoli–Firenze, su via Rimaggio, via Santa Lucia, via Diaz, via Castracane, via Matteotti e per la direttrice Firenze-Empoli, il traffico sarà deviato su via XXIV Maggio, via Brunelleschi, via di Sotto e via del Leccio. Domani notte, invece, fra venerdì 27 e sabato 28 novembre, sempre in orario 20-6 sarà istituito il senso unico alternato su via Livornese da via Ponte Nuovo fino a via Martiri del Popolo.