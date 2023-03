Asili nido: visite e iscrizioni dal 1 aprile

CALENZANO – Il Comune ha organizzato due giornate di presentazione dei nidi del territorio, sabato 25 marzo dalle 10 alle 12 e martedì 28 marzo dalle 18 alle 19.30 (il nido I cinque nanetti sarà disponibile soltanto il giorno 25 marzo). Le visite per conoscere gli ambienti e le attività che svolgono i bambini si svolgeranno su appuntamento contattando direttamente le diverse strutture per prenotarsi. Il trenino, nido d’infanzia gestione pubblica in appalto, in via Mazzini 19, telefono 055 0984448 – 335 5205566; L’albero nido, nido d’infanzia privato accreditato e convenzionato in via Pietro Parigi 6-8 Settimello – telefono 055 8879036, gestore: Arca Cooperativa sociale. Il Fantabosco, nido d’infanzia privato accreditato a La Chiusa – telefono 055 8819405, gestore del servizio: Alice Cooperativa Sociale Onlus. Clip il nido d’infanzia, nido d’infanzia privato accreditato in via Firenze 14 – telefono 055 8876244, gestore: Convoi cooperativa sociale onlus. I cinque nanetti, servizio educativo in contesto domiciliare privato accreditato in via Baldanzese 88 – telefono 340 8194839, gestore: Samori Sonia. Dal 1 aprile al 1 maggio sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali. E’ possibile presentare la domanda esclusivamente on line dal sistema informatizzato Si Meal, accedendo tramite Spid o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per tutte le informazioni su requisiti e modalità d’iscrizione si rinvia alla pagina informativa del Comune.