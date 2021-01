Asl Toscana Centro: 2.356 ospiti vaccinati nelle strutture territoriali per anziani e disabili di Empoli, Firenze, Pistoia e Prato

FIRENZE – E’ iniziata la scorso 27 dicembre la somministrazione dei vaccini nelle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), Rsd (Residenze sanitarie per disabili) e Cap (Comunità alloggio protette) dell’Azienda USL Toscana centro rispettando il programma che era stato indicato dalla Regione. Sono in totale obiettivo della campagna vaccinale 192 strutture interessate e, a ieri (6 gennaio) i […]

FIRENZE – E’ iniziata la scorso 27 dicembre la somministrazione dei vaccini nelle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), Rsd (Residenze sanitarie per disabili) e Cap (Comunità alloggio protette) dell’Azienda USL Toscana centro rispettando il programma che era stato indicato dalla Regione. Sono in totale obiettivo della campagna vaccinale 192 strutture interessate e, a ieri (6 gennaio) i Team vaccinali Usca si sono recati in 91 di queste tra Rsa, Rsd e Cap. Costituiscono obiettivo della vaccinazione 4.452 ospiti che non sono mai risultati positivi al test del coronavirus. A ieri (6 gennaio) gli ospiti totali vaccinati sono stati 2.356 (oltre a 293 operatori); secondo la programmazione aziendale l’obiettivo è di concludere entro il prossimo 18 gennaio la somministrazione della prima dose di vaccinazione sulle persone che abbiano dato consenso tra i complessivi 4.452 ospiti eligibili.

A livello territoriale attualmente sono state effettuate: 652 vaccinazioni a Firenze, 272 nell’area Fiorentina nord-ovest, 277 nell’area Fiorentina sud-est, 248 nel Mugello, 285 nell’area Pratese, 333 nell’Empolese Valdarno Valdelsa, 171 nell’area Pistoiese e 118 in quella della Valdinievole per un totale complessivo nella giornata di ieri (6 gennaio) di 2.356 vaccinazioni.

“Siamo ormai a metà strada e stiamo rispettando la programmazione aziendale e i tempi stabiliti dalla Regione” ha dichiarato il direttore del Dipartimento rete sanitaria territoriale aziendale, il dottor Daniele Mannelli. “Il nostro obiettivo è concludere entro il prossimo 18 gennaio la prima fase della vaccinazione in tutte le strutture territoriali, per poi passare alla seconda somministrazione agli ospiti a partire dal 20 gennaio”.

Secondo la programmazione aziendale entro il 10 gennaio potranno essere vaccinati 3.491 ospiti; entro il 14 gennaio 4.153, per concludere il 18 gennaio con i 4.452 ospiti target della campagna vaccinale. Nella somministrazione dei vaccino all’interno delle strutture sono al momento impiegate 8 squadre Usca: ogni team è composto da un medico, un infermiere e un assistente sanitario. Le Usca, anche nell’attività di vaccinazione, sono impegnate 7 giorni su 7 per rispettare gli obiettivi regionali. Ad oggi sui complessivi 2.649 vaccinati (tra ospiti e operatori) delle strutture non si sono manifestati rilevanti effetti collaterali alla somministrazione del vaccino. Oggi i Team raggiungeranno ulteriori 11 strutture.