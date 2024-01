Asmana, una “Giornata di solidarietà” a sostegno di Campi Bisenzio: raccolti 10.000 euro

CAMPI BISENZIO – Asmana Wellness World, parte sempre attiva nel territorio della nostra regione, ha voluto essere di supporto alla popolazione colpita dall’alluvione dello scorso novembre. “L’azienda – si legge in una nota – è da sempre portavoce di benessere e di salute, principi che si estendono anche alla comunità locale dove la struttura ha la propria sede con grande senso di appartenenza e partecipazione. Ed è per questo che nei giorni scorsi è stato conferito un attestato della donazione di 10.000 euro al sindaco Andrea Tagliaferri. Si tratta del ricavato della “Giornata di solidarietà” per Campi Bisenzio dello scorso 14 dicembre proprio in Asmana. La è stata devoluta a sostegno del Comune nell’ambito dell’iniziativa “Insieme per Campi”, contribuendo in questo modo alla ricostruzione e a riportare la normalità nelle vite di tante famiglie gravemente colpite dall’alluvione”.