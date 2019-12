Aspettando Capodanno, alla Doganaccia piste e impianti aperti

DOGANACCIA (ABETONE CUTIGLIANO) – Aspettando Capodanno, la Doganaccia apre le piste da sci: dal 30 dicembre sono infatti aperti campo scuola, piste 1 e 2 e sono in funzione il tappeto e lo skilift. Sempre aperta la funivia Cutigliano Doganaccia (8.30-12.50 e 14-17.30). In attività anche Parco avventura, bob su rotaia e piste per il downhill. “Le condizioni atmosferiche di questo periodo non sono state ottimali – spiega Sergio Ceccarelli di Doganaccia2000 – ma appena le temperature lo hanno permesso abbiamo messo in funzione i 40 cannoni per l’innevamento programmato e, grazie allo straordinario lavoro dei nostri addetti, siamo pronti ad accogliere sulle piste gli appassionati di sci e snowboard”.

Oltre alle attività sulla neve e all’aperto, sono aperti i rifugi e la pizzeria. Il 31 dicembre per festeggiare in compagnia c’è il cenone di San Silvestro al rifugio la Bicocca (per info e prenotazioni 0573629391, 3335392487 e [email protected]). Il 1 gennaio torna la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci, che dalle 18,30 illuminerà le piste ai margini dei boschi di faggi e abeti rossi. Infine, il 5 gennaio, davanti al rifugio la Bicocca in collaborazione con Pro loco Doganaccia arriva la Befana: alle 16 la “vecchietta” porterà le caramelle ai più piccoli.