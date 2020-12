“Aspettando la Befana”: un giocattolo per tutti i bambini che… non hanno ricevuto la “visita” di Babbo Natale

CAMPI BISENZIO – E’ davvero una bella iniziativa quella che Pubblica Assistenza di Campi e Caritas Vicariale, sempre di Campi, hanno organizzato per lunedì prossimo, 4 gennaio. A due giorni dalla festa dell’Epifania, infatti, l’appuntamento è nel chiostro della chiesa di Santo Stefano, in piazza Matteotti, nel centro del nostro Comune, dove si potrà “aspettare la vecchia signora”. Pur attenendosi alle normative anti contagio attualmente in vigore, l’associazione di volontariato ha pensato che “Aspettando la Befana” è il modo migliore per avvicinarsi al 6 gennaio. In che modo? Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 saranno distribuiti dei giocattoli ai bambini che, per un motivo o l’altro, non hanno ricevuto la “visita” di Babbo Natale. ma anche tutti gli altri bambini presenti riceveranno in piccolo regalo. Perché, come recita il volantino che pubblicizza l’iniziativa, sul quale è riportata una citazione di Madre Teresa di Calcutta, “Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso”: questo è un modo concreto per dimostrarlo.