Asporto, a Lastra a Signa firmata l’ordinanza per consentire anche la vendita di bevande

LASTRA A SIGNA – Questa mattina il sindaco Angela Bagni ha firmato un’ordinanza che riguarda gli esercizi commerciali richiamati dall’ordinanza regionale numero 41 del 22 aprile, la cui attività è sospesa, per consentire a loro la vendita per asporto di bevande unitamente ai cibi cotti o preparati nel rispetto delle seguenti prescrizioni: ordinazione dei prodotti ammessa esclusivamente tramite telefono o on line; ritiro dei prodotti presso l’esercizio in forma scaglionata onde evitare assembramenti presso l’esercizio (esterno ed interno); esclusione di ogni forma di consumo sul posto ed esclusione tassativa di consumo in spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico.