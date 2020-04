Asporto, piante e calzature per bambini: le aperture a Sesto

SESTO FIORENTINO – Asporto, piante e calzature per bambini sono le possibilità introdotte per tutta la Toscana. L’annuncio in un post su Facebook dell’amministrazione comune. Come da ordinanza Regionale (n41 del 22 aprile 2020) dal 24 aprile fino al 3 maggio è prevista la possibilità di: vendere cibi da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti, a condizione che l’ordine sia seguito online o per telefono, garantendo che gli ingressi avvengano solo su appuntamenti dilazionati nel tempo, evitando assembramenti all’esterno e consentendo l’accesso al locale ad un cliente alla volta per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento.

È ammesso solo l’asporto e fatto divieto assolute del consumo sul posto.

Ciò è consentito anche per il 25 aprile e il 1 maggio (Ordinanza Regione n.37 del 16 aprile 2020) vendere semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati (Ordinanza Presidente giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 ) vendere calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini.