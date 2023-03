Assalto al Bancomat a Campi Bisenzio, Gandola (Impegno vero): “Va garantita più sicurezza”

CAMPI BISENZIO – “Lo diciamo da anni e oggi, dopo quanto avvenuto con l’assalto al Bancomat dell’istituto di credito di via Barberinese, occorre ribadirlo con maggior forza: a Campi è urgente garantire maggiore sicurezza”: si esprime così Paolo Gandola, coordinatore di Impegno Vero che aggiunge: “Il tema della mancata sicurezza, rappresenta qualcosa di reale e non semplicemente percepito, nei giorni scorsi i Carabinieri hanno bloccato un malvivente che stava per svaligiare una Villa di Campi Bisenzio, l’apporto delle forze dell’ordine è importante e straordinario ma serve adottare provvedimenti urgenti per garantire maggior sicurezza. Al riguardo, infatti, occorre aumentare l’organico dei nostri Carabinieri, sviluppare nuove forme di collaborazione con il Commissariato della Polizia di Stato di Sesto Fiorentino, raddoppiare il sistema di video sorveglianza cittadini ed istituire il daspo urbano. Nei giorni scorsi vi sono stati anche furti presso le auto in sosta di via Piave, così come quasi quotidianamente vi sono furti nelle auto parcheggiate a Villa Montalvo. Occorre invertire la rotta e noi siamo al lavoro per questo”.