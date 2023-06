Assemblea del clero, come cambiano le parrocchie nella Piana. A Signa don Alessandro Tucci lascerà a dicembre

PIANA FIORENTINA – Tempo di nomine e di cambiamenti, che comunque avverranno dopo i mesi estivi. A ufficializzarli, in occasione dell’assemblea del clero che si è svolta oggi a Montesenario, l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori. Tutto questo con la collaborazione del vicario generale e dei vicari episcopali “che ringrazio sentitamente”, ha detto Betori. “Ringrazio anche i vicari foranei – ha aggiunto – per la collaborazione data, fornendo informazioni sulla situazione dei territori”. Ecco i cambiamenti che riguardano la Piana: Vicariato di Campi Bisenzio: nella parrocchia di Santo Stefano viene nominato vicario parrocchiale don Francesco Vita, che sostituisce don Jikku Mathew. Vicariato di Scandicci: don Paolo Sbolci, attualmente a San Mauro a Signa insieme a don Gianluca Mozzi, succede a monsignor Giovanni Paccosi come parroco di Gesù Buon Pastore a Casellina. Vicariato delle Signe: sarà don Matteo Ambu, a partire da dicembre, il nuovo parroco della pieve dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo a Signa in sostituzione di don Alessandro Tucci che va in quiescenza. Vicariato di Sesto Fiorentino – Calenzano: don Nsalien Jean Denis Nswete diventa parroco di Santa Maria a Carraia e amministratore parrocchiale di San Pietro a Casaglia al posto di don Razvan Laurescu; la parrocchia di San Severo a Legri è affidata alla cura pastorale del parroco di Maria Santissima Madre di Dio e San Niccolò a Calenzano don Paolo Cioni come amministratore parrocchiale; don Alessandro Marsili è il nuovo parroco di Santa Maria e San Bartolomeo a Padule succedendo a don Luciano Bianchini che sarà vicario parrocchiale di San Martino a Sesto Fiorentino; don Andrea Malavolti è assegnato come sacerdote collaboratore alla parrocchia della B.V.M. Immacolata a Sesto Fiorentino; don Carlo Nardi va in quiescenza e la parrocchia di Santa Maria a Quinto è affidata a padre Agnel Charles dei carmelitani scalzi della comunità di Santa Croce a Quinto.

Vicariato di Sesto Fiorentino – Calenzano: don Jikku Mathew (arciep. Kottayam – India) prende il posto di don Francesco Vita come vicario parrocchiale nella parrocchia di Maria Santissima Madre di Dio e San Niccolò a Calenzano. Vicariato delle Signe: alla Natività a Lastra a Signa viene nominato vicario parrocchiale il sacramentino padre Manuel Barbiero. Vicariato di Campi Bisenzio: don Patrick Izuchukwu Onyekaa (arcidiocesi di Owerri – Nigeria) sarà al servizio della parrocchia di San Lorenzo a Campi Bisenzio come sacerdote collaboratore; nello stesso vicariato, nelle parrocchie di Santa Maria a Campi e dei Santi Quirico e Giulitta a Capalle don Shalo Abraham svolgerà il suo ministero come vicario parrocchiale

(Nella foto, l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, con don Alessandro Tucci in occasione della recente visita pastorale)