Assemblea di Comune e Regione e sit-in dei comitati: alluvione a Campi, si prova a fare chiarezza

CAMPI BISENZIO – Da una parte, al Teatrodante Carlo Monni, l’assemblea organizzata dal Comune e alla quale sarà presente la Regione. Dall’altra, nell’atrio del palazzo comunale, il sit-in dei comitati dei cittadini. Si preannuncia un sabato, il 27 gennaio, in cui a campi si tornerà a parlare prepotentemente di alluvione. Con una piazza che materialmente dividerà i due eventi mentre, come ribadito dal sindaco Andrea Tagliaferri, dovrebbe servire a unirli. Nel Foyer del teatro, infatti, ci sarà l’incontro pubblico voluto da Regione e Comune, aperto alla cittadinanza, in cui si parlerà delle tragiche conseguenze dell’alluvione del 2 novembre, ma anche di come ripartire. A partire dalle 9.30, prima del dibattito con i presenti, si alterneranno al microfono lo stesso Tagliaferri, l’amministratore unico del Consorzio Lamma Bernardo Gozzini, il direttore della difesa del suolo e della Protezione civile della Regione Toscana Giovanni Massini e l’assessore regionale all’ambiente e alla protezione civile Monia Monni. Alle 10, invece, via al sit-in promosso dai comitati ‘Alluvionati campigiani 2023, Arca di Noè. Alluvione Campi 2023, Santa Maria e Giusti studio legale. Sicurezza idraulica e la possibilità, da parte di chi è ancora fuori casa, di poter usufruire delle strutture ricettive presenti sul territorio le principali richieste.

“L’iniziativa di oggi – ha detto il sindaco – era già stata pensata prima che i comitati decidessero di organizzare il sit-in, con l’obiettivo di portare i rappresentanti della Regione a Campi in modo da rispondere alle domande dei cittadini e parlare degli interventi fatti ma, soprattutto, di quelli che dovranno essere realizzati. Per questo abbiamo deciso di spostarla dai locali della parrocchia del Sacro Cuore, dove inizialmente era prevista, all’interno del teatro. Al sit-in ci saremo anche noi, perché l’amministrazione è dalla parte dei cittadini e ci mette la faccia, nessuno scappa, né tanto meno si nasconde”. “I rappresentanti dei comitati che saranno sul posto, decideranno come muoversi. Il nostro – si legge sulla pagina Facebook del Comitato Alluvione Campi 2023 – invita tutti i partecipanti a mantenere un comportamento ordinato per consentire il regolare svolgimento di entrambi gli appuntamenti”.