Assemblea di Italia Viva: “Tra le priorità dare risposte ai sestesi che non si riconoscono nell’amministrazione Falchi”

SESTO FIORENTINO – Entusiasmo per l’ingresso in consiglio comunale di Gabriele Toccafondi è stato espresso dall’assemblea di Italia Viva Sesto Fiorentino che si è riunita al circolo 8 Marzo per un’analisi del voto delle elezioni amministrative appena passate. “L’entusiasmo per l’ingresso in consiglio comunale del nostro Gabriele Toccafondi, – si legge in una nota di […]

SESTO FIORENTINO – Entusiasmo per l’ingresso in consiglio comunale di Gabriele Toccafondi è stato espresso dall’assemblea di Italia Viva Sesto Fiorentino che si è riunita al circolo 8 Marzo per un’analisi del voto delle elezioni amministrative appena passate. “L’entusiasmo per l’ingresso in consiglio comunale del nostro Gabriele Toccafondi, – si legge in una nota di Italia Viva – grazie anche ad un risultato che ci pone come unica forza politica in grado di confermare i voti ottenuti nelle elezioni regionali dell’anno scorso, ci consegna una doppia responsabilità. La prima, quella di dare risposte alle migliaia di sestesi che non si riconoscono nell’amministrazione Falchi. La seconda, quella di continuare nella costruzione di una proposta riformista unitaria, alternativa ai populisti sovranisti, che possa intercettare le esigenze del vero partito di maggioranza attuale, cioè quello dell’astensione. Già dalle prossime settimane, anche per supportare sempre più l’attività in Consiglio comunale del consigliere Toccafondi, ci saranno delle novità nella nostra organizzazione interna. Italia Viva Sesto Fiorentino sarà così sempre più al fianco dei cittadini dando voce alle problematiche quotidiane dei sestesi e, come nostra abitudine, dando priorità al pragmatismo delle cose da fare”.