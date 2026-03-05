News

Assemblea pubblica sul futuro del Rinascita in vista delle elezioni

SESTO FIORENTINO – Si terrà il 10 marzo alle 18 l’assemblea pubblica al Salone Rinascita dal titolo “Il Rinascita domani: quale futuro come bene comune?”. L’incontro è promosso da “Insieme per il Rinascita” ed è un confronto con le forze politiche sestesi in vista delle prossime elezioni amministrative.

