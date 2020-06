Assessore Artese: “Ci sono tutti i presupposti per una “ripartenza” del centro di Campi”

CAMPI BISENZIO – Fra qualche giorno uscirà il bando relativo alla gestione del Chiosco in piazza Fra Ristoro, “un’altra spinta rilevante – afferma l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi, Ester Artese – per il commercio del centro, un presidio sociale e un grande punto di aggregazione della piazza che va a unirsi alle molteplici iniziative vincenti promosse per la riqualificazione del nostro centro storico che dopo il lockdown ha visto sorgere ben tre nuove attività.Primi, nella Piana, nel mettere in campo un mercatino straordinario, “La festa dei fiori”, partiti anche i “Mercoledì dell’estate” a cura del nostro CCN. Ci sono tutti i presupposti di una buona ripartenza per il centro storico di Campi; grazie a tutti quelli che hanno lavorato e continuano a lavorare per questo, offrendo continuità a questa grande azione di rilancio che guarda al futuro e a quel desiderio di socialità, di sviluppo e di vivacità che caratterizza la nostra bellissima comunità. Son tutti passi importanti che danno gratificazione al lavoro svolto. È un successo della nostra città, evviva Campi in corsa”.

(Immagine di archivio)