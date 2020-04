Assessore Artese: “Gkn, continueremo a monitorare la situazione”

CAMPI BISENZIO – Nel dibattito sul momento che sta vivendo la Gkn è intervenuta anche Ester Artese, assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi: “Purtroppo i lavoratori precari, sono quelli che in questa violenta crisi, pagheranno il prezzo piú alto, non tutelati e quindi ancora piú fragili. Le prime vittime sul nostro territorio, i 20 lavoratori della Gkn, con contratto a Staff Leasing a cui, nonostante un accordo firmato in Regione, non é stato tutelato il contratto di lavoro in essere. Questa amministrazione, sottoscrive la richiesta delle associazioni sindacali, affinché vengano garantiti i livelli occupazionali, soprattutto se rafforzati da accordi istituzionali. Continueremo, pertanto a monitorare i vari sviluppi dell’azienda, passo dopo passo, confermando la nostra abituale vicinanza ai lavoratori e provando a restituire il piú possibile loro, la dignità e il rispetto dovuto”.