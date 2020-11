Assessore Artese: “Il commercio era e resta un punto di forza per il Comune di Campi”

CAMPI BISENZIO – “Il commercio era e resta un punto di forza per il Comune di Campi ma soprattutto per questa amministrazione comunale”. Rivendica il lavoro fatto fino a oggi, di concerto e anche su input del sindaco Emiliano Fossi, l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese. Lo rivendica “snocciolando” le sei nuove aperture (“quasi sette”) che da marzo a oggi hanno caratterizzato il centro storico di Campi ma anche tutto quello che si sta muovendo in periferia.

“E’ stato soprattutto in questa fase – dice l’assessore Artese – che ci siamo interrogati sul da farsi. Il periodo che stiamo vivendo è estremamente complicato; pertanto, nella speranza che nei prossimi mesi la situazione possa migliorare, dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti da febbraio/marzo”.

In che modo?

“Intanto, in queste settimane abbiamo portato avanti un grande lavoro con gli ambulanti, circa una quarantina e dai quali abbiamo avuto massima collaborazione, per riqualificare i tre mercati attivi sul territorio. E’ giusto anche ascoltare le esigenze delle persone e questa amministrazione sta predisponendo degli incentivi per i settori che mancano in modo che, l’anno prossimo, si possa parlare di tre mercati completamente nuovi”.

Non c’è dubbio che fra i più colpiti di questo particolare periodo ci siano i negozi di vicinato…

“Anche in questo caso stiamo studiando una serie di incentivi, attraverso il regolamento comunale, in modo che si possano rilanciare davvero i settori maggiormente in crisi e dove ovviamente ci sono più carenze. Da parte nostra avevamo già provato a dare un volto nuovo al centro di Campi con lo spostamento degli uffici comunali mentre a gennaio prenderà il via il rifacimento di piazza Fra Ristoro, con nuovi arredi urbani con le panchine dotate di “uscite” Usb, nuova illuminazione e anche la filodiffusione. Stessa cosa per i cosiddetti spettacoli viaggianti: abbiamo appena ultimato il nuovo regolamento e presto sarà portato in consiglio comunale insieme a un bando per aprire nuove attività. “Nel mezzo” sappiamo bene cosa c’è stato e cosa c’è tuttora ma vogliamo essere ottimisti perché il 2021 sia migliore dell’anno che sta per concludersi ed è per questo che vogliamo farci trovare pronti”.

Ci stiamo avvicinando al Natale, a uno dei periodi più importanti dell’anno per i commercianti…

“Avevamo pronto un Natale bellissimo, al quale stavamo lavorando da diversi mesi. Nell’immediato, però, non siamo in grado di fare niente, perché a livello di iniziative pubbliche, e non solo ovviamente, è tutto fermo. Come ho già avuto modo di dire, ci stiamo proiettando verso la prossima primavera perché, per quanto riguarda il periodo natalizio, non ci sono né i tempi, né i presupposti per pensare a qualcosa di concreto. In tal senso, ma non solo per il Natale ci mancherebbe, il CCN Fare Centro Insieme resta un punto fermo per questa amministrazione comunale, stanno lavorando molto bene e spero che proseguano sulla strada intrapresa. Per questo, stiamo cercando di “replicare il modello” anche in altre zone del territorio, a partire da San Donnino, dove ci sono già stati degli incontri e nell’auspicio che i commercianti possano strutturarsi come nel centro di Campi. Chiaramente questa fase storica ha rallentato tutto e se ne riparlerà a marzo. Magari sarà la spinta perché anche altre frazioni possano provare a fare la stessa cosa”.-