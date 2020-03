Assessore Artese: “Impegni disattesi dall’azienda, sulla Gkn ci aspettiamo un riscontro dalla Regione”

CAMPI BISENZIO – Gkn al centro del dibattito politico e lavorativo dei nostri territori. Dibattito in cui interviene anche l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi, Ester Artese: “Nel corso dell’ultimo tavolo istituzionale la Gkn ha firmato un verbale di accordo in cui si garantivano i livelli occupazionali dell’azienda e si ribadiva l’impegno ad attingere dal bacino dei 20 lavoratori a Staff Leasing, in ottica di future stabilizzazioni. Un impegno purtroppo disatteso. Dopo aver ascoltato le associazioni sindacali, le Rsu, abbiamo subito contattato la Regione Toscana per un riscontro e un eventuale incontro, alla luce degli ultimi Dpcm relativi all’emergenza Covid-19”.