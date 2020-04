Assessore Artese: “Le prime riaperture? Un piccolo spiraglio di luce”

CAMPI BISENZIO – Seppur “timidamente” e con tutte le cautele del caso, il commercio, in questo caso campigiano, sta provando a ripartire. Come hanno testimoniato alcuni video pubblicati nei giorni scorsi sulla nostra pagina Facebook. Di tutto questo ne abbiamo parlato con Ester Artese, assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi. “Si va piano piano verso l’apertura delle varie attività; in Toscana hanno riaperto librerie, cartolerie, abbigliamento e scarpe da bambini, naturalmente garantendo tutte le regole di sicurezza. È un piccolo spiraglio di luce ma, non dobbiamo allentare l’attenzione ai provvedimenti adottati, l’uso delle mascherine, le distanze di sicurezza e tutte le precauzioni messe in campo per difenderci dal Covid-19”.

“Continuiamo a uscire solo se é strettamente necessario, – ha aggiunto – soltanto con un comportamento virtuoso potremo tornare presto alla bellissima “normalità”e lasciarci alle spalle questo durissimo periodo che spero rimarrà solo, un bruttissimo ricordo per tutti noi”.

(fotografie Roberto Vicario)