Assessore Artese: “Vicenda Sittel, lunedì incontreremo i lavoratori”

CAMPI BISENZIO – Sulla vicenda Sittel, che ieri ha visto la riconsegna delle chiavi dei mezzi usati per gli spostamenti da parte dei dipendenti all’amministrazione comunale, è intervenuta Ester Artese, assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi. “E’ inaudito – dice – che i lavoratori della Sittel, dopo aver svolto il proprio lavoro, in un servizio essenziale come quello delle telecomunicazioni e senza aver mai smesso, in questi messi di emergenza epidemiologica, non vengano retribuiti per due mesi. Dopo lo sciopero di ieri e la consegna da parte dei lavoratori all’amministrazione delle chiavi dei mezzi utilizzati negli spostamenti di lavoro, questa mattina ci siamo interfacciati con Stefano Angelini, rappresentante della Fiom, per incontrare lunedì i lavoratori e chiedere un incontro congiunto in Regione, il prima possibile”.