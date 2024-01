Assessore Matteini: “Trasporto pubblico: una situazione inaccettabile” 

CAMPI BISENZIO – “Era inizio ottobre quando sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni da parte dei cittadini per ritardi e corse soppresse, siamo a gennaio e i disservizi sul trasporto pubblico locale continuano a creare disagio, è una situazione inaccettabile”: a dirlo è l’assessore Daniele Matteini, con delega a viabilità e Tpl. “Mi sono più volte interfacciato con Autolinee Toscane, – aggiunge – per dare voce al malcontento generalizzato che i cittadini hanno iniziato a denunciare soprattutto con l’avvio dell’anno scolastico: ragazzi rimasti alle fermate a causa di ritardi, autobus che non si fermano alle fermate, percorsi sbagliati presi dai conducenti; non è ammissibile, i nostri cittadini devono vedersi garantito il servizio che hanno pagato e che di fatto non viene erogato. Chiedo alla Regione Toscana una soluzione efficace in tempi brevi, perché a oggi niente è ancora cambiato”.