Assessore Monni: “Fratelli d’Italia vada a Palazzo Chigi a chiedere le risorse di cui questo territorio ha bisogno…”

CAMPI BISENZIO – “Quello che dice Fratelli d’Italia sugli interventi post alluvione non è assolutamente vero. E i cittadini non si meritano tutto questo”: parole dell’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni, che poi spiega: “Hanno detto che i 122 milioni che il Governo ci avrebbe concesso, non sarebbero stati spesi dalla Regione: non è […]

CAMPI BISENZIO – “Quello che dice Fratelli d’Italia sugli interventi post alluvione non è assolutamente vero. E i cittadini non si meritano tutto questo”: parole dell’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni, che poi spiega: “Hanno detto che i 122 milioni che il Governo ci avrebbe concesso, non sarebbero stati spesi dalla Regione: non è vero, sono stati investiti in tutte le opere di somma urgenza da un sistema che ha lavorato fin dal primo giorno per riparare i danni provocati dall’alluvione. Ora stiamo studiando, insieme al Dipartimento, come utilizzare le somme residue di quei 122 milioni per aggiungere interventi a quelli fatti”. E ancora: “Basta con le chiacchiere, Fratelli d’Italia vada a Palazzo Chigi a chiedere le risorse di cui questo territorio ha bisogno”.

(Qui di seguito l’intervento completo)