Assessore Monni: “Mobilità sostenibile, dalla giunta regionale 400.000 euro per la Ciclovia del sole”

FIRENZE – Restando in tema di mobilità sostenibile, come ha scritto in un post su Facebook l’assessore regionale all’ambiente, Monia Monni, “ieri durante la giunta, abbiamo approvato lo stanziamento di altri 400.000 euro per la “Ciclovia del sole”, grazie a un accordo fra Regione, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Prato e Provincia di Pistoia. Questo secondo tronco unisce Campi Bisenzio a Pistoia, ma fa parte di un tratto più ampio della ciclovia che connette Firenze, Scandicci, Campi Bisenzio, Prato, Lastra a Signa e Signa. La “Ciclovia del sole” è una pista ciclabile di circa 3.000 chilometri che percorre l’Italia dal Brennero alla Sicilia. Investire sulle infrastrutture per la mobilità sostenibile è fondamentale per dare alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza essere impattanti dal punto di vista ambientale”.

Il consiglio della Città metropolitana di Firenze, inoltre, ha approvato, su proposta del consigliere delegato alla mobilità Francesco Casini, lo schema di convenzione per il sistema integrato della Ciclovia dell’Arno-Sentiero della bonifica finalizzato al rinnovo dell’accordo per la manutenzione dei tratti esistenti e in via di completamento. Città Metropolitana e Comuni sottoscrittori (Firenze, Fiesole, Campi Bisenzio, Empoli, Montelupo Fiorentino, Scandici e Signa) si impegnano ad operare congiuntamente per la manutenzione nel triennio 2020/2022 “con l’obiettivo di ottimizzare e migliorare le azioni per l’esecuzione delle manutenzioni necessarie a garantire la fruibilità della ciclovia anche in sinergia con altre operazioni di gestione del verde pubblico e di mantenimento delle sponde fluviali”. La Metrocittà, come capofila, coordinerà la manutenzione per 44,209 chilometri così ripartiti: Comune di Firenze 25,027 chilometri, di cui 12,220 su tratti in sede propria non asfaltata 12,590 su tratti in sede propria asfaltata, 0,217 su tratti in sede promiscua; Comune di Fiesole 0,366 in sede propria non asfaltata; Comune di Campi Bisenzio 0,674 in sede propria non asfaltata; Comune di Empoli 2,484 in sede propria asfaltata; Comune di Montelupo Fiorentino 7,464, di cui 6,494 su tratti in sede propria non asfaltata (4,513 iscritti al demanio della Città metropolitana di Firenze) e 0,970 su tratti in sede propria asfaltata; Comune di Scandicci 4,715 su tratti in sede propria asfaltata; Comune di Signa 3,479, di cui 3,378 su tratti in sede propria non asfaltata e 0,101 su tratti in sede promiscua. La Regione Toscana assegna ai Comuni un contributo pari al 60% dei costi di manutenzione ordinaria previsti, corrispondente complessivamente a 37.514 euro. Gli enti firmatari copriranno la restante quota di 25.010 euro pari al 40% dei costi degli interventi di competenza secondo la seguente ripartizione: Comune di Fiesole 263,52 euro; Comune di Empoli 993,60 euro; Comune di Campi Bisenzio 485,28 euro; Comune di Montelupo Fiorentino 1.814,32 euro; Comune di Scandicci 1.886 euro; Comune di Signa 2.448,32 euro; Città metropolitana di Firenze 3.249,36 euro (quota parte del tratto ricadente nel comune di Montelupo Fiorentino in proprietà della Metrocittà). La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Pd e Territori beni comuni mentre si è astenuto il Centrodestra per il cambiamento che, con Paolo Gandola, ha sottolineato la lentezza delle procedure che non consentirebbero una verifica puntuale degli interventi manutentivi.