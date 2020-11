Assessore Monni: “Un ponte per Signa, per Lastra a Signa e per la Città metropolitana. In bilancio i soldi per il primo dei tre lotti”

FIRENZE – Ha utilizzato Facebook il neo assessore regionale ai lavori pubblici Monia Monni per parlare di quello che ha definito “un ponte per Signa e per Lastra a Signa, un ponte per la Città metropolitana”. “Stamani – scrive ancora Monni – il presidente Eugenio Giani ha convocato una riunione con i sindaci, tutti gli […]

FIRENZE – Ha utilizzato Facebook il neo assessore regionale ai lavori pubblici Monia Monni per parlare di quello che ha definito “un ponte per Signa e per Lastra a Signa, un ponte per la Città metropolitana”. “Stamani – scrive ancora Monni – il presidente Eugenio Giani ha convocato una riunione con i sindaci, tutti gli uffici coinvolti, Arpat e Soprintendenza, con me e l’assessore Stefano Baccelli, per evidenziare l’urgenza di realizzare questa opera, priorità per la Toscana. Nella prossima variazione di bilancio saranno stanziate le risorse necessarie a finanziare il primo dei tre lotti. L’indicazione perentoria del presidente Giani è di spingere forte sull’acceleratore per avere al più presto il progetto in modo da poter bandire la gara del primo lotto nel corso del prossimo anno. È un progetto che presenta molte complessità, ma la spinta impressa stamani è certamente un elemento che farà la differenza”. Sull’incontro di questa mattina ha fatto un post anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Signa, Andrea Di Natale: “Al lavoro con il presidente Eugenio Giani. Riunione molto positiva in Regione sul nuovo ponte tra Signa e Lastra con i sindaci Giampiero Fossi e Angela Bagni e gli assessori Monia Monni e Stefano Baccelli. Grazie al presidente per il nuovo impulso impresso alla procedura per arrivare presto alla realizzazione dell’opera”.