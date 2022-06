Assessore Nucciotti: “Nelle ultime settimane episodi incresciosi ma Campi non è il “Far West”…”

CAMPI BISENZIO – La sicurezza e l’abbandono incontrollato dei rifiuti. E’ su questi due argomenti, in modo particolare nelle ultime settimane alla ribalta della cronaca, che ci siamo confrontati con l’assessore Riccardo Nucciotti che, fra le altre, ha le deleghe alla Polizia municipale e all’ambiente. E che ha analizzato la situazione, anzi le “situazioni” a 360 gradi, e rivendicando il lavoro svolto fino a oggi. Per quanto riguarda il capitolo rifiuti, sul quale la redazione di Piananotizie ha avuto di recente diverse segnalazioni relative ai cassonetti adibiti alla raccolta dei vestiti usati, “partendo dal presupposto che a volte accade che qualcuno lasci i sacchi con ciò di cui vuole disfarsi all’esterno del cassonetto “per fare prima”, ma anche per poco senso civico, – spiega l’assessore – abbiamo chiesto ad Alia che la frequenza nello svuotamento di suddetti cassonetti sia maggiore, in modo particolare quando arriviamo ai cambi di stagione”.

Ma è il tema della sicurezza a tenere banco in questi giorni a Campi, soprattutto alla luce di quanto successo nelle ultime settimane, prima in piazza Gramsci e successivamente sotto l’atrio del palazzo comunale. “E’ fuori di dubbio che si tratti di episodi incresciosi – dice Nucciotti – ma Campi non è il “Far West” e ci tengo a sottolinearlo. Proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con il sindaco Emiliano Fossi, il comandante della Polizia municipale, Francesco Frutti, e Giovanni Rodi, ex luogotenente dei Carabinieri di Campi Bisenzio e nominato di recente dall’amministrazione comunale come esperto in materia di legalità e sicurezza urbana sul territorio. Ed è stato un incontro proficuo, da cui sono emersi diversi spunti di riflessione ma soprattutto di azione. All’opposizione poi che afferma che il Comune di Campi avrebbe rifiutato i fondi stanziati dal Governo e destinati proprio a un rafforzamento della sicurezza quando era ministro dell’interno Matteo Salvini, vorrei che mi venisse dimostrato con gli atti e non solo a parole…”.

Restando comunque sull’argomento sicurezza, dopo domani, mercoledì 15 giugno, si terrà un tavolo in Prefettura. “Dopo i gravi fatti accaduti in piazza Dante, avevo richiesto un incontro urgente al prefetto che ci ha convocati per mercoledì prossimo, – dice il sindaco di Campi, Emiliano Fossi,- questo anche in conseguenza dell’incontro di cui parlava l’assessore Nucciotti e nel corso del quale abbiamo condiviso un programma di lavoro che si inserisce e dà continuità a quanto svolto da questa amministrazione in questi anni, cioè la riqualificazione delle aree verdi e delle piazze con nuovi arredi e spazi per i giochi, in modo da viverli al meglio. Ma anche il posizionamento delle telecamere che sarà potenziato così come le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti. A breve, poi, verrà alla luce un intervento, a cui stiamo lavorando da tempo, per migliorare la vivibilità dello spazio sotto l’atrio comunale”. “Con il contributo di Rodi puntiamo a essere ancora più incisivi sul contrasto all’illegalità e al tempo stesso fare formazione e informazione coinvolgendo i cittadini – conclude l’assessore Nucciotti – Campi è la nostra città, insieme ai nostri cittadini possiamo renderla più bella e sicura”.